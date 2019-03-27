Матвиенко: дело Абызова свидетельствует о реальной борьбе с коррупцией в РФ
Дело экс-министра «Открытого правительства» Михаил Абызов демонстрирует то, что в России нет неприкасаемых и в стране идет реальная борьба с коррупционерами. Соответствующие заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Абызову предъявлено серьезное обвинение. Это говорит о том, что в стране неприкасаемых нет, идет реальная борьба с коррупционерами, какие бы должности они ни занимали», - сказала она.
Напомним, что экс-министру предъявлены обвинения в создании организованного преступного сообщества и выводе за рубеж 4 млрд. рублей. Вместе с ним по делу проходят еще пять его подельников, которые являются чиновники и топ-менеджеры крупных энергетических компаний - Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев. Все они были задержаны во вторник, 26 марта. В розыске остается один Ильичев, который находится за пределами страны. Вскоре Басманный суд должен рассмотреть ходатайство следствия об избрании меры пресечения всем фигурантам уголовного дел. Следствие настаивает на аресте.
Михаила Абызова доставили в Басманный суд Москвы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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