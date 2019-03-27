Матвиенко: дело Абызова свидетельствует о реальной борьбе с коррупцией в РФ

СЕГОДНЯ 15:21 2019-03-27T15:21:19+03:00

По словам спикера Совфеда, серьезное обвинение бывшему министру говорит о том, что в стране нет неприкасаемых [видео]

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Дело экс-министра «Открытого правительства» Михаил Абызов демонстрирует то, что в России нет неприкасаемых и в стране идет реальная борьба с коррупционерами. Соответствующие заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Абызову предъявлено серьезное обвинение. Это говорит о том, что в стране неприкасаемых нет, идет реальная борьба с коррупционерами, какие бы должности они ни занимали», - сказала она.

Напомним, что экс-министру предъявлены обвинения в создании организованного преступного сообщества и выводе за рубеж 4 млрд. рублей. Вместе с ним по делу проходят еще пять его подельников, которые являются чиновники и топ-менеджеры крупных энергетических компаний - Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев. Все они были задержаны во вторник, 26 марта. В розыске остается один Ильичев, который находится за пределами страны. Вскоре Басманный суд должен рассмотреть ходатайство следствия об избрании меры пресечения всем фигурантам уголовного дел. Следствие настаивает на аресте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699570" frameborder="0"></iframe> Михаила Абызова доставили в Басманный суд Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU