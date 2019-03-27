В Подмосковье нашли оружие, из которого год назад киллер застрелил бизнесмена у Ледового дворца
В окрестностях подмосковного Одинцово полицейские обнаружили пневматическую винтовку и промаркированный патрон. Об этом «Комсомольской правде» сообщил осведомленный источник.
В настоящий момент с найденными предметами работают эксперты-криминалисты. По факту обнаружения оружия проводится проверка.
Бизнесмен Леонид Казановский, числившийся учредителем семи компаний, занимавшихся оптовой и розничной торговлей, был убит в Одинцово после тренировки по хоккею в марте прошлого года. Киллер подошел к предпринимателю, когда тот убирал спортивную сумку в багажник, и несколько раз выстрелил в свою жертву. От полученных ранений бизнесмен скончался.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям 105 «Убийство» и 222 «Незаконный оборот оружия» УК РФ. По предварительным данным, речь идет о заказном убийстве; расследование дела в настоящий момент продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU