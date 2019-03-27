ВМС Франции перехватили судно с 800 кокаина

СЕГОДНЯ 15:44 2019-03-27T15:44:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках международной операции по борьбе с наркотрафиком NARCOPS, было перехвачено судно, на борту которого находилось около 800 килограммами кокаина

В ведомстве сообщили, что в международных водах в районе Никарагуа патрульный самолет ВВС Соединённых Штатов обнаружили подозрительную моторную лодку. Информацию передали Вооруженным силам Франции, после чего ВМС республики направили фрегат Prairial, который патрулирует побережье в рамках операции по предотвращению торговли людьми и наркотиками.

«Командир фрегата направил членов команды на лодку, где было обнаружено 766 кг кокаина», - говорится в заявлении министерства.

Ранее kp.ru писал об похожем инциденте у берегов Франции, когда на атлантическое побережье республики выбросило более полутора тонн кокаина. Как сообщалось предварительная стоимость наркотиков, найденных в районе коммуны Мимизан, на черном рынке составляет приблизительно 100 миллионов евро. Незадолго до этого в Италии к берегу тосканского города Ливорно прибило 200 килограмм кокаина.

ИСТОЧНИК KP.RU