Губернатор Игорь Орлов: «Архангельская область сегодня - экономически устойчивый регион»

СЕГОДНЯ 15:47 2019-03-27T15:47:56+03:00

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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов рассказал о социально-экономических итогах развития региона в 2018 году. Отчет о результатах работы правительства глава региона представил на сессии областного Собрания.

Как подчеркнул губернатор, благодаря продуманной инвестиционной и финансовой политике Архангельская область сегодня - экономически устойчивый регион. Поступления в консолидированный бюджет в 2018 году выросли на 11 процентов и составили более 93,1 млрд. руб. При этом расходы составили 89,9 млрд руб. Профицит бюджета позволил профинансировать не только все запланированные, но и дополнительные социальные расходы: повышение зарплаты бюджетников, дотации местных бюджетов.

— Успешное исполнение областного бюджета позволило завершить год с профицитом в 3,2 миллиарда рублей, а также снизить государственный долг региона по сравнению с предыдущим годом на 5,4 миллиарда, или на 13 процентов, - отметил Игорь Орлов. - Это свидетельствует об устойчивой финансовой и бюджетной конструкции региона.

В 2018 году на 16 процентов выросли инвестиции в основной капитал. В регионе открылись новые производства, крупнейшее из которых - современный комплекс по переработке хвойной тонкомерной древесины и производству пеллет в Устьянском районе. В 2018 году поддержаны 4 новых инвестпроекта с объемом инвестиций более 78 млрд рублей, что позволит создать более 5 тысяч новых рабочих мест.

Результатом эффективной работы регионального правительства на федеральном уровне стали 10 млрд руб. инвестиций, направленных государством на финансирование госпрограмм. Еще 60 млрд были выделены на их реализацию из регионального бюджета. Особое внимание уделяется поддержке моногородов: на развитие производства в них в прошлом году было привлечено более 34 млн руб. инвестиций, создано 1148 новых рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU