Киевский суд отменил запрет СБУ на въезд в страну актеру Федору Добронравову

СЕГОДНЯ 16:15 2019-03-27T16:15:53+03:00

Ранее Служба безопасности Украины запретила артисту на три года въезд в страну из-за посещений Крыма

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В среду, 27 марта, Окружной административный суд Киева принял решение отменить запрет Службы безопасности Украины на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Служба безопасности Украины запретила артисту въезд в страну сроком на три года из-за посещений Крыма и внесла его в перечень лиц, "угрожающих безопасности Украины". Аткже в ноябре 2017 года был запрещен к показу сериал "Сваты", где Добронравов играет одну из главных ролей.

Кроме того, Киевский суд признал незаконным решение министерства культуры о внесении Добронравова в список лиц, несущих угрозу национальной безопасности Украины.Также признан недействительным приказ государственного агентства Украины по вопросам кино в части запрета показа некоторых фильмов с участием Добронравова.

ИСТОЧНИК KP.RU