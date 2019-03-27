Медведев назвал регионы с самой сложной социально-экономической ситуацией

СЕГОДНЯ 16:18 2019-03-27T16:18:21+03:00

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Сегодня, 27 марта, в ходе совещания о социально-экономическом развитии регионов глава правительства РФ Дмитрий Медведев перечислил регионы с самой сложной экономической ситуацией. Это – Калмыкия, Мордовия, Марий Эл, Республика Алтай, Саратовская, Курганская, Пензенская области и Республика Тыва,

Об этом сообщает агентство ТАСС.

Премьер-министр дал поручение профильным ведомствам до середины апреля представить дополнительный комплекс мер по ускоренному развитию регионов с низким уровнем социально-экономического благосостояния. Кроме этого, Дмитрий Медведев сказал, что проведет серию тематических совещаний, на которых будут обсуждаться конкретные меры поддержки указанных субъектов.

«Цель – создать условия для нормальной, достойной жизни на всей территории страны, чтобы, вне зависимости от того, где люди живут, они имели доступ к качественной медицине, образованию, пользовались инфраструктурой и просто нормально зарабатывали», - подчеркнул глава правительства.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что премьер-министр пообещал сделать так, чтобы россияне говорили: «мне нравится та жизнь, которой я живу». По мнению Дмитрия Медведева, через шесть лет Россия сможет притягивать лучшие умы как внутри страны, так и из-за рубежа.

ИСТОЧНИК KP.RU