Россияне смогут получать социальные пенсии без штампа о прописке

СЕГОДНЯ 16:51 2019-03-27T16:51:46+03:00

Назначить социальную пенсию теперь можно по месту фактического проживания

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Россияне смогут получать социальные пенсии без штамп в паспорте о прописке. Как сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР), назначить социальную пенсию теперь можно по месту фактического проживания.

"Соответствующие поправки в правила оформления пенсии по государственному обеспечению вступили в силу в марте", - говорится в сообщении пресс-службы ПФР.

В ведомстве отметили, что постоянное проживание на территории РФ входит в число обязательных условий назначения такой пенсии . Ранее подтвердить постоянное проживание можно было только штампом в паспорте, временным удостоверением личности или свидетельством правоохранительных органов о регистрации.

Теперь претендующим на получение социальной пенсии достаточно один раз в год лично приходить в ПФР с заявлением. При этом заявление не нужно, если пенсию будут доставлять по месту жительства пенсионера или в кассе доставочной организации.

"Аналогично заявление не понадобится, если пенсионер находится в медучреждении, исправительной или образовательной организации, что, например, актуально для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - отметил ПФР.

Отметим, что получать социальную пенсию могут инвалиды, сироты и другие категории граждан России.

ИСТОЧНИК KP.RU