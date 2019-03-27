В ФНС создают цифровую платформу, которая позволит не подавать налоговые декларации

СЕГОДНЯ 16:57 2019-03-27T16:57:38+03:00

Служба будет автоматически видеть все движения средств и сможет сразу удерживать сумму налогов

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Глава Федеральной налоговой службы страны рассказал, что налоговые органы переживают цифровую трансформацию. Это нужно для того, чтобы охватить весь поток информации о финансовых операциях, которые осуществляются в стране.

Сегодня все сложнее отслеживать финансовые потоки и транснациональные цепочки создания стоимости, что ведет к риску неуплаты налогов. Только создание своей инфраструктуры сможет обезопасить все процессы. Речь идет об адаптивной цифровой платформе налогового администрирования. Сейчас над ней трудятся разработчики.

- По-сути это буде виртуальную транзакционная среда, замкнутая цифровая экосистема. Бизнес будет совершать сделки внутри платформы, а ФНС сразу видеть операцию. Это избавит от процедуры подачи налоговых деклараций. Налог будет исчисляться автоматически, а в некоторых случаях возможно его удержание сразу в момент транзакций, - прокомментировал глава ведомства Михаил Мишустин.

Кстати, новые технологии увеличили собираемость налогов более чем в два раза, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU