В ФНС создают цифровую платформу, которая позволит не подавать налоговые декларации
Глава Федеральной налоговой службы страны рассказал, что налоговые органы переживают цифровую трансформацию. Это нужно для того, чтобы охватить весь поток информации о финансовых операциях, которые осуществляются в стране.
Сегодня все сложнее отслеживать финансовые потоки и транснациональные цепочки создания стоимости, что ведет к риску неуплаты налогов. Только создание своей инфраструктуры сможет обезопасить все процессы. Речь идет об адаптивной цифровой платформе налогового администрирования. Сейчас над ней трудятся разработчики.
- По-сути это буде виртуальную транзакционная среда, замкнутая цифровая экосистема. Бизнес будет совершать сделки внутри платформы, а ФНС сразу видеть операцию. Это избавит от процедуры подачи налоговых деклараций. Налог будет исчисляться автоматически, а в некоторых случаях возможно его удержание сразу в момент транзакций, - прокомментировал глава ведомства Михаил Мишустин.
Кстати, новые технологии увеличили собираемость налогов более чем в два раза, сообщает телеканал «360».
ИСТОЧНИК KP.RU