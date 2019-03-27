У россиян появятся цифровые профили

СЕГОДНЯ 17:14 2019-03-27T17:14:54+03:00

Гражданам больше не нужно будет хранить огромное количество бумажных справок и документов и отдельно предоставлять их в каждую организацию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Изменить размер текста: A A

Компания "Ростелеком" совместно с Центробанком разработала концепцию создания цифровых профилей в России.

Об этом сообщает агентствоТАСС.

Уже в следующем году у граждан появятся цифровые профили, где будут содержаться их персональные данные. В частности, профиль будет включать в себя данные паспорта, СНИЛС и ИНН (номер налогоплательщика). Вся информация будет храниться в единой системе.

Цифровой профиль будет удобен в использовании. Гражданам больше не нужно будет хранить огромное количество бумажных справок и документов и отдельно предоставлять их в каждую организацию. Цифровые профили полностью избавят людей от бумажной волокиты. Используя компьютер или любое электронное устройство, они смогут самостоятельно отправлять в организации "согласие на обработку персональных данных", получать соцуслуги и даже оформлять кредиты в банках.

Как сообщает ТАСС, реализация проекта начнется уже в этом году. Однако полный переход на цифровые профили состоится не раньше апреля 2020-го года.

ИСТОЧНИК KP.RU