Заседание Совбеза ООН по Голанским высотам состоится вечером в среду

СЕГОДНЯ 17:19 2019-03-27T17:19:28+03:00

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Вечером в среду, 27 марта, Совет Безопасности ООН проведет заседание по вопросу признания Соединенными Штатами Голанских высот израильской территорией. Как сообщил постпред Франции при ООН Франсуа Делатр, заседание начнется в 23:00 по московскому времени.

"К нам обратилось постпредство Сирии с запросом на проведение внеочередного заседани. Наше предложение провести его сегодня в открытом режиме вместо планировавшихся ранее закрытых консультаций", - заявил Делатр, передает ТАСС.

Отметим, что Франция председательствует в Совбезе ООН в марте.

25 марта президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Ранее американский лидер заявлял о том, что Вашингтон планирует признать этот суверенитет.

Против такого решения выступили Сирия, Россия, Германия, Франция и другие страны.

ИСТОЧНИК KP.RU