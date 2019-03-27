Заседание Совбеза ООН по Голанским высотам состоится вечером в среду
Вечером в среду, 27 марта, Совет Безопасности ООН проведет заседание по вопросу признания Соединенными Штатами Голанских высот израильской территорией. Как сообщил постпред Франции при ООН Франсуа Делатр, заседание начнется в 23:00 по московскому времени.
"К нам обратилось постпредство Сирии с запросом на проведение внеочередного заседани. Наше предложение провести его сегодня в открытом режиме вместо планировавшихся ранее закрытых консультаций", - заявил Делатр, передает ТАСС.
Отметим, что Франция председательствует в Совбезе ООН в марте.
25 марта президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Ранее американский лидер заявлял о том, что Вашингтон планирует признать этот суверенитет.
Против такого решения выступили Сирия, Россия, Германия, Франция и другие страны.
ИСТОЧНИК KP.RU