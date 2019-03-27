2019-03-27T17:31:29+03:00
Звезды

ВЦИОМ: каждый пятый россиянин никогда не был в театре

Но половина ходит туда время от времени
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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ВЦИОМ: каждый пятый россиянин никогда не был в театреВЦИОМ: каждый пятый россиянин никогда не был в театреФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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По случаю всемирного дня театра ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) провел опрос о любимых театрах у россиян. Результаты исследования оказались отнюдь не утешительны: 18% респондентов вовсе никогда не были в театре, а 34% бывают там крайне редко.

Однако, не смотря на такую неудовлетворительную статистику, почти половина россиян (48%) все же регулярно ходит в театры. Причем эту категорию в основном представляют люди старшего поколения - 45-60 лет, имеющие высшее образование. Таков портрет современного театрала.

Также составители рейтинга выделили три самых любимых театра у россиян. Первую строчку занимает столичный Большой Театр. На втором месте - также расположенный в Москве театр "Современник", а тройку лидеров замкнул Мариинский театр - гордость Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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