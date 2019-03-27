СЕГОДНЯ 17:31 2019-03-27T17:31:29+03:00

ВЦИОМ: каждый пятый россиянин никогда не был в театре Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Но половина ходит туда время от времени

Изменить размер текста: A A

По случаю всемирного дня театра ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) провел опрос о любимых театрах у россиян. Результаты исследования оказались отнюдь не утешительны: 18% респондентов вовсе никогда не были в театре, а 34% бывают там крайне редко.

Однако, не смотря на такую неудовлетворительную статистику, почти половина россиян (48%) все же регулярно ходит в театры. Причем эту категорию в основном представляют люди старшего поколения - 45-60 лет, имеющие высшее образование. Таков портрет современного театрала.

Также составители рейтинга выделили три самых любимых театра у россиян. Первую строчку занимает столичный Большой Театр. На втором месте - также расположенный в Москве театр "Современник", а тройку лидеров замкнул Мариинский театр - гордость Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU