ВЦИОМ: каждый пятый россиянин никогда не был в театре
По случаю всемирного дня театра ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) провел опрос о любимых театрах у россиян. Результаты исследования оказались отнюдь не утешительны: 18% респондентов вовсе никогда не были в театре, а 34% бывают там крайне редко.
Однако, не смотря на такую неудовлетворительную статистику, почти половина россиян (48%) все же регулярно ходит в театры. Причем эту категорию в основном представляют люди старшего поколения - 45-60 лет, имеющие высшее образование. Таков портрет современного театрала.
Также составители рейтинга выделили три самых любимых театра у россиян. Первую строчку занимает столичный Большой Театр. На втором месте - также расположенный в Москве театр "Современник", а тройку лидеров замкнул Мариинский театр - гордость Санкт-Петербурга.
ИСТОЧНИК KP.RU