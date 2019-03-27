Больше 10 человек пострадали из-за утечки аммиака в Германии

СЕГОДНЯ 17:38 2019-03-27T17:38:51+03:00

Из-за утечки аммиака в Германии пострадали не менее 14 человек Фото: REUTERS

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В баварском городе Штраубинг в Германии произошла утечка аммиака на ледовом стадионе. В результате инцидента пострадали, по крайней мере, 14 человек. Кроме того, были эвакуированы 118 учащихся расположенной неподалеку школы и 130 жителей города.

Об этом сообщила местная телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk со ссылкой на данные полиции. Ранее правоохранительные органы заявили о 60 пострадавших, но затем это количество было скорректировано.

На самом ледовом стадионе в настоящее время проходит операция под руководством пожарной службы, среди пожарных также есть несколько пострадавших.

Отмечается, что люди жаловались на жжение в глазах и дыхательных путях. Утечка аммиака произошла утром в среду, 27 марта, в ходе ремонтных работ на ледовом стадионе. Проводится расследование причин случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU