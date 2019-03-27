Полиция проводит обыск в московском отделении «Яблока»

СЕГОДНЯ 17:43 2019-03-27T17:43:05+03:00

По имеющимся данным, причиной визита сотрудников полиции стало подозрение на наличие в здании экстремистской литературы. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Столичные полицейские проводят обыск в московском отделении партии «Яблоко». По имеющимся данным, причиной визита правоохранителей стало подозрение на наличие в здании экстремистской литературы.

"В столичный офис "Яблока" пришли сотрудники Московского уголовного розыска. Они ведут профилактические беседы с представителями этой партии. Поводом для визита правоохранителей стало подозрение, что в этом офисе имеется экстремистская литература", - приводит ТАСС слова знакомого с ситуацией сотрудника полиции.

По словам собеседника агентства, речь не идет о проведении следственных действий, полицейские пока ограничиваются беседой. Он также отметил, что визит правоохранителей в офис «Яблока» может быть связан с недавними акциями протеста, в которых принимали участие члены партии.

Представители «Яблока», в свою очередь, заявили, что в московском офисе партии находятся сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД, которые "изымают образцы всех материалов, находящихся в офисе". В заявлении пресс-службы партии отмечается, что причиной визита полицейских стало анонимное сообщение о распространении в помещении литературы экстремистского содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU