Полиция проводит обыск в московском отделении «Яблока»
Столичные полицейские проводят обыск в московском отделении партии «Яблоко». По имеющимся данным, причиной визита правоохранителей стало подозрение на наличие в здании экстремистской литературы.
"В столичный офис "Яблока" пришли сотрудники Московского уголовного розыска. Они ведут профилактические беседы с представителями этой партии. Поводом для визита правоохранителей стало подозрение, что в этом офисе имеется экстремистская литература", - приводит ТАСС слова знакомого с ситуацией сотрудника полиции.
По словам собеседника агентства, речь не идет о проведении следственных действий, полицейские пока ограничиваются беседой. Он также отметил, что визит правоохранителей в офис «Яблока» может быть связан с недавними акциями протеста, в которых принимали участие члены партии.
Представители «Яблока», в свою очередь, заявили, что в московском офисе партии находятся сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД, которые "изымают образцы всех материалов, находящихся в офисе". В заявлении пресс-службы партии отмечается, что причиной визита полицейских стало анонимное сообщение о распространении в помещении литературы экстремистского содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU