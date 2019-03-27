СК начал проверку в отношении суда Вильнюса, заочно приговорившего маршала Язова к 10 годам тюрьмы

СЕГОДНЯ 17:52 2019-03-27T17:52:47+03:00

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В Следственном комитете РФ начали проверку в отношении окружного суда Вильнюса, который неправосудно заочно приговорил к десяти годам тюремного заключения бывшего министра обороны СССР маршала Советского Союза Дмитрия Язова по «делу 13 января».

Соответствующие заявление сделала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«Следственный комитет России начал процессуальную проверку в отношении судей литовского суда, вынесших неправосудный приговор в отношении Дмитрия Язова», - передаёт агентство ТАСС слова представителя СК.

Напомним, во вторник 27 марта, бывшего министра обороны СССР Дмитрий Язова признали виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечества в ходе событий в Вильнюсе 13 января 1991 года и заочно приговорили к десяти годам лишения свободы. Всего по данному делу проходят 67 человек. Очно уже приговорили двух российских граждан: уже отсидевших несколько лет в СИЗО Геннадия Иванова и Юрия Меля., к семи и четырем годам лишения свободы соответственно.

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ИСТОЧНИК KP.RU