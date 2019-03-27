Извержение вулкана в Мексике запечатлели на видео

СЕГОДНЯ 18:18 2019-03-27T18:18:39+03:00

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В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль. Зрелище одновременно красивое и такое же пугающее. Пепел поднимается на высоту до трех километров, а по склонам холма течет огненная лава.

Местные власти предупредили жителей, что могут происходить выбросы пепла с дальнейшим его оседанием. Людей призвали быть осторожнее и стараться не подходить к разбушевавшемуся вулкану близко, сообщает Пятый канал.

Ранее проснулся вулкан на Камчатке. Шивелуч снова проявил себя, над ним поднялся пепловый столб. Исполин явно хочет, чтобы его заметили иначе чем можно объяснить его регулярные «черные метки». Первый пепловый выброс на вулкане зарегистрировали 30 декабря 2018 года,1 января 2019 года — второй. В течение последней недели ситуация усугубилась — теперь по вулкану стекает раскаленная лава.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699635" frameborder="0"></iframe> Извержение вулкана Попокатепетль в Мексике.

ИСТОЧНИК KP.RU