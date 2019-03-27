2019-03-27T17:55:50+03:00
Происшествия

Защита Абызова предложила внести за него залог в размере миллиарда рублей

Бывший министр был задержан во вторник по подозрению в хищении более 4 млрд рублей в составе организованной группы
Александр ДЖУМАЕВ
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Бывший министр по делам «Открытого правительства» Михаил АбызовБывший министр по делам «Открытого правительства» Михаил АбызовФото: Андрей МИНАЕВ
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Адвокат бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова Александр Аснис предложил отпустить своего подзащитного под залог в миллиард рублей.

"Такая мера пресечения гарантирует, что он не скроется и не будет пытаться помешать ходу следствия", - цитирует агентство РИА Новости слова Асниса. В качестве альтернативы аресту, о котором ранее ходатайствовало следствие, защита Абызова предложила отпустить его под домашний арест.

Бывший министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов был арестован сотрудниками ФСБ в частном доме в Московской области во вторник, 26 марта. По версии следствия, экс-чиновник и его сообщники, действуя в составе организованной группы, похитили более 4 млрд рублей и вывели их за рубеж. Сами фигуранты дела, в том числе и Абызов, себя виновными не признали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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