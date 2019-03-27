Защита Абызова предложила внести за него залог в размере миллиарда рублей
Адвокат бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова Александр Аснис предложил отпустить своего подзащитного под залог в миллиард рублей.
"Такая мера пресечения гарантирует, что он не скроется и не будет пытаться помешать ходу следствия", - цитирует агентство РИА Новости слова Асниса. В качестве альтернативы аресту, о котором ранее ходатайствовало следствие, защита Абызова предложила отпустить его под домашний арест.
Бывший министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов был арестован сотрудниками ФСБ в частном доме в Московской области во вторник, 26 марта. По версии следствия, экс-чиновник и его сообщники, действуя в составе организованной группы, похитили более 4 млрд рублей и вывели их за рубеж. Сами фигуранты дела, в том числе и Абызов, себя виновными не признали.
ИСТОЧНИК KP.RU