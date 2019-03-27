В Австралии мужчина случайно дважды выиграл в лотерею по 16 миллионов долларов

СЕГОДНЯ 18:08 2019-03-27T18:08:00+03:00

Победитель лотереи рассказал, что разыгрывает одни и те же числа около 30 лет

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Житель австралийского Мельбурна дважды дважды выиграл в лотерею по 23 миллионов австралийских долларов (более 16,2 миллиона долларов США).

Как пишет газета Age, розыгрыш национальной австралийской лотереи Oz Lotto прошел накануне вечером. Два выигрышных билета из трех были куплены одним человеком, причем в разных районах Мельбурна.

"Когда мы связались с победителем в первом дивизионе из Мельбурна, чтобы сообщить ему о том, что он выиграл этот крупный приз, он совсем забыл о том, что победил не один раз, а дважды", - рассказала представитель OzLotto Бронвин Спенсер.

По ее словам, победитель подумал, что второй лотерейный билет должен был разыгрываться в другой лотерее. Австралиец также рассказал, что зачеркивает одни и те же числа в лотереях уже около 30 лет. На эти цели у него уже ушло примерно 30 тысяч австралийских долларов (21,2 тысяч долларов США).

"Может, подумаю об увольнении. Потом, может быть, новый дом или отдых. Точно разделю его (выигрыш) с семьей", - ответил победитель на вопрос о том, как он собирается потратить выигрыш.

ИСТОЧНИК KP.RU