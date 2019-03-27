2019-03-27T18:53:22+03:00
Политика

ООН прокомментировала признание США Голан израильской территорией

В организации сообщили, что будут продолжать уважать сирийскую территориальную целостность
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В ООН сообщили, что будут продолжать уважать сирийскую территориальную целостностьВ ООН сообщили, что будут продолжать уважать сирийскую территориальную целостностьФото: REUTERS
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ООН призывает избегать недопонимания и действий, провоцирующий эскалацию, в связи с этим организации продолжит уважать сирийскую территориальную целостность и суверенитет. Таким образом заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло прокомментировала признание США Голанских Высот израильской территорией,

«Мы должны избегать недопонимания и действий, провоцирующий эскалацию. В связи с этим генсек отметил развитие событий, касающееся оккупированных сирийских Голан» - заявила она, выступая на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по Сирии в среду, 27 марта.

Ди Карло подчеркнула, что «позиция ООН определяется резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи по этому вопросу». «ООН продолжит свои действия с учетом полного уважения сирийской территориальной целостности и суверенитета» - заключила она.

Напомним, в понедельник, 25 марта, в Вашингтоне на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент США Дональд Трамп подписал указ о признании принадлежности Голанских высот Израилю. О своем намерении он заявил еще 22 марта. Инициативу резко раскритиковали во многих странах заметив, что подобные заявления могут сильно дестабилизировать и без того сложную ситуацию на Ближнем Востоке. Сирия сразу же после заявление Дональда Трампа призвала ООН отреагировать и дать оценку этим действиям.

СПРАВКА «КП»

Голанские высоты стратегически важная территория на северо-востоке Израиля, которую еврейское государство после Шестидневной войны с коалицией арабских стран аннексировало у Сирии в 1967 году. ООН и Совбез не признал эти территории израильскими.

Голанские высоты: почему они так важны для Израиля.Почему Израиль так дорожит Голанами, что готов ради них более полувека конфликтовать с соседом? Причин много. Одна из них — потеря Голанских высот грозит еврейскому государству водным голодом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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