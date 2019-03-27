СК: у Абызова есть недвижимость в Италии и Великобритании

СЕГОДНЯ 18:50 2019-03-27T18:50:54+03:00

Также, по данным обвинения, у экс-министра несколько паспортов

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Представитель Следственного комитета заявил в ходе заседания в Басманном суде по делу экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова, что у бывшего чиновника есть недвижимость в Италии и Великобритании. Кроме того, по данным обвинения, он имеет несколько загранпаспортов.

Также сторона обвинения подчеркнула, что Абызов поставил под угрозу энергетическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края, а потому должен быть арестован. Прокурор поддержал ходатайство СК об аресте экс-министра. Защита предложила внести залог в размере 1 млрд рублей.

Напомним, в среду, 27 марта, в Басманном суде проходит заседание по избранию меры пресечения Абызову и его сообщникам.

Экс-министра открытого правительства РФ обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и в мошенничестве в особо крупном размере. По информации следствия, Абызов с подельниками похитил у нескольких компаний деньги в размере 4 млрд рублей и вывел их за границу.

ИСТОЧНИК KP.RU