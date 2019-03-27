В аэропорту "Внуково" проводят проверку после звонка о минировании

СЕГОДНЯ 18:55 2019-03-27T19:00:55+03:00

Во "Внуково" проводят проверку после звонка о минировании Фото: Михаил ФРОЛОВ

По словам источника, помещения будут обследованы кинологами

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В среду, 27 марта, проходит проверка московского аэропорта "Внуково" после анонимного звонка с угрозой минирования. Как этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, информация проверяется представителями правоохранительных органов.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на территории аэропорта "Внуково". Помещения будут обследованы кинологами. Информация проверяется", - передает агентство слова источника.

Отмечается, что на место уже отправились представители экстренных служб.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 14 февраля во "Внуково" столкнулись два пассажирских самолета. Один лайнер крылом зацепил хвост другого. Виновным оказался буксировщик. Как стало известно, столкнулись самолеты компаний «Россия» и «AZUR air». Последний стоял на стоянке. В результате происшествия никто не пострадал, ущерб составил около 300 тысяч долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU