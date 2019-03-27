2019-03-27T19:17:04+03:00
В мире

ООН рассматривает разные версии спасения беженцев из лагеря Эр-Рукбан

На заседании Совета Безопасности по Сирии в организации сообщили об ухудшении ситуации [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ООН рассматривает разные версии спасения жителей лагеря беженцев Эр-Рукбан, в том числе его расселениеООН рассматривает разные версии спасения жителей лагеря беженцев Эр-Рукбан, в том числе его расселениеФото: REUTERS
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Организация Объединённых Наций рассматривает различные варианты помощи жителям сирийского лагеря для внутренне перемещенных лиц Эр-Рукбан и работает со всеми сторонами. В ООН хотят найти долгосрочное решение, включая возможность расселения жителей. Соответствующие заявление сделала заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

«ООН работает со всеми сторонами, чтобы найти долгосрочное решение, включая перемещение его жителей в родные края или другие местности по их выбору», - заявила она, выступая на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по Сирии в среду, 27 марта. Ди Карло подчеркнула ухудшение ситуации и без того крайне тяжелого положения в лагере.

Ранее об ухудшающей обстановке в Эр-Рукбан рассказал начальник Национального центра управления обороной РФгенерал-полковник Михаил Мизинцев. Он сообщил, что данные съемок из космоса говорят о массовых захоронениях в лагере.

Мизинцев также заявил, что координационные штабы РФ и САР предлагают обеспечить безопасность рабочей группы в зоне Эт-Танфа и ожидают, что Соединенные Штаты будут присутствовать на совещание для выработки плана по расформированию лагеря Эр-Рукбан. Однако Вашингтон проигнорировал призыв России и Сирии присутствовать на совещании по вопросу ликвидации лагеря и спасения его жителей.

Колонна автобусов для возвращения жителей лагеря «Рукбан» к местам постоянного проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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