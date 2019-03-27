2019-03-27T19:58:30+03:00
Выборы президента Украины 2019

Порошенко не исключил возможность двусторонних переговоров с Путиным

При этом, как отметил президент Украины, комплексные вопросы должны решаться при участии международных партнёров
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко не исключил возможность двусторонних переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом, как отметил украинский лидер, комплексные вопросы надо решать при участии международных партнёров.

"Могут ли быть двусторонние переговоры? Ну, конечно, мы суверенное независимое государство. Но будет ли позиция Украины слабее, если мы поедем без поддержки наших мировых партнеров по проукраинской коалиции. Очевидно, что слабее", - заявил Порошенко в среду, 27 марта.

В ходе интервью украинским телеканалам Порошенко спросили, возможны ли двусторонние форматы переговоров с российским руководством, как заявляют другие кандидаты на пост главы украинского государства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 31 марта, состоятся выборы президента Украины. Согласно последним социологическим опросам, лидирует в рейтинге шоумен Владимир Зеленский, Порошенко занимает второе место, а на третьей строчке - лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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