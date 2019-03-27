2019-03-27T20:59:14+03:00
Экономика

Американские запасы нефти за неделю увеличились на 2,8 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США на 22 марта составили 442,28 млн баррелей
Екатерина БОЛГОВА
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Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелейЗапасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелейФото: REUTERS
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За прошедшую недели коммерческие запасы нефти в США увеличились на 2,8 млн баррелей. По данным на 22 марта, этот показатель составил 442,28 млн баррелей, говорится в материалах Министерства энергетики Соединенных Штатов.

При этом эксперты ожидали сокращения запасов на 2,5 млн баррелей.

На фоне обнародования сведений о запасах нефти в среду, 27 марта, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне этого года на бирже ICE в Лондоне упала на 0,09%. По состоянию на 17:50 мск стоимость такой нефти составила 67,37 доллара за баррель.

На предыдущей неделе запасы нефти в США уменьшились на 9,6 млн баррелей и составили 439,5 млн баррелей. Кроме того, как заявило Министерство энергетики США, импорт нефти в страну за неделю сократился на 392 тысячи баррелей в сутки и составил около 6,5 млн баррелей в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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