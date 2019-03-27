МИД РФ прокомментировал вердикт суда Литвы по событиям 1991 года

СЕГОДНЯ 21:07 2019-03-27T21:27:44+03:00

В МИД РФ заявили, что власти Литвы пытались подтасовать факты в деле о январских событиях 1991 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным российского внешнеполитического ведомства, литовские власти пытались подтасовать факты в этом деле

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В МИД РФ прокомментировали вердикт суда Литвы по событиям января 1991 года. В сообщении ведомства отмечается, что попытки литовских властей подтасовать факты в этом деле отражают деструктивный курс Вильнюса.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Вильнюсский окружной суд вынес вердикт по обвинениям 67 граждан РФ, Белоруссии и Украины.

"Большинство обвиняемых заочно осуждены на длительные сроки тюремного заключения, двоим - полковнику запаса Советской армии Юрию Мелю, задержанному в Литве в 2014 году, назначен семилетний срок, его сослуживцу, жителю Литвы, Геннадию Иванову - четыре года", - говорится в комментарии МИД РФ.

По данным министерства, во время процесса не соблюдались основополагающие принципы правосудия. "Попытки властей подтасовать очевидные факты при помощи судебных манипуляций лишь отражают деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России", - подчеркнули в МИД.

В январе 1991 года в Вильнюсе произошли столкновения, в результате которых погибли 14 человек. Литва обвинила в произошедшем военных и политическое руководство СССР.

ИСТОЧНИК KP.RU