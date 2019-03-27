В Сети появилось видео с вертолетом, который потерпел крушение в Казахстане
В интернете появилось видео с разбившимся военным вертолетом "Ми-8" в Казахстане. Напомним, в среду, 27 марта, авиасудно с 13 военнослужащими на борту потерпело крушение в Кызылординской области республики.
В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны страны.
Президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о том, что весь экипаж вертолета погиб. По словам главы Казахстана, авиасудно выполняло полет по маршруту Актау - Шымкент в рамках военных учений и после своего крушения полностью сгорело.
В своем Twitter Касым-Жомарт Токаев отметил, что с его стороны отдано распоряжение о проведении расследования инцидента. Он также выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что им будет оказана материальная помощь.
Официальный представитель комитета по ЧС МВД страны Нурсултан Нурахметов отметил, что на данный момент уточняются причины крушения военного вертолета.
ИСТОЧНИК KP.RU