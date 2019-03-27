2019-03-27T21:28:25+03:00
Происшествия

В Сети появилось видео с вертолетом, который потерпел крушение в Казахстане

Ранее стало известно о том, что весь экипаж авиасудна погиб [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Сети появилось видео с вертолетом, который потерпел крушение в КазахстанеВ Сети появилось видео с вертолетом, который потерпел крушение в КазахстанеФото: Ростислав НЕТИСОВ
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В интернете появилось видео с разбившимся военным вертолетом "Ми-8" в Казахстане. Напомним, в среду, 27 марта, авиасудно с 13 военнослужащими на борту потерпело крушение в Кызылординской области республики.

В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны страны.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о том, что весь экипаж вертолета погиб. По словам главы Казахстана, авиасудно выполняло полет по маршруту Актау - Шымкент в рамках военных учений и после своего крушения полностью сгорело.

В своем Twitter Касым-Жомарт Токаев отметил, что с его стороны отдано распоряжение о проведении расследования инцидента. Он также выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что им будет оказана материальная помощь.

Официальный представитель комитета по ЧС МВД страны Нурсултан Нурахметов отметил, что на данный момент уточняются причины крушения военного вертолета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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