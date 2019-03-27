СЕГОДНЯ 21:09 2019-03-27T21:28:25+03:00

В Сети появилось видео с вертолетом, который потерпел крушение в Казахстане Фото: Ростислав НЕТИСОВ

Ранее стало известно о том, что весь экипаж авиасудна погиб [видео]

Изменить размер текста: A A

В интернете появилось видео с разбившимся военным вертолетом "Ми-8" в Казахстане. Напомним, в среду, 27 марта, авиасудно с 13 военнослужащими на борту потерпело крушение в Кызылординской области республики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699666" frameborder="0"></iframe> В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны страны.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о том, что весь экипаж вертолета погиб. По словам главы Казахстана, авиасудно выполняло полет по маршруту Актау - Шымкент в рамках военных учений и после своего крушения полностью сгорело.

В своем Twitter Касым-Жомарт Токаев отметил, что с его стороны отдано распоряжение о проведении расследования инцидента. Он также выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что им будет оказана материальная помощь.

Официальный представитель комитета по ЧС МВД страны Нурсултан Нурахметов отметил, что на данный момент уточняются причины крушения военного вертолета.

ИСТОЧНИК KP.RU