Адвокат Абызова подтвердил, что экс-министра могут отправить в СИЗО "Лефортово"

СЕГОДНЯ 22:54 2019-03-27T23:08:08+03:00

При этом, Александр Аснин отметил, что точная информация по этому вопросу станет известна только в четверг, 28 марта

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Адвокат бывшего министра по координации деятельности Открытого правительства Михаила Абызова, подтвердил "KP.RU", что обвиняемого могут отправить в СИЗО "Лефортово" до 25 мая текущего года. Однако Александр Аснин отметил, что более точная информация по этому вопросу станет известна только в четверг, 28 марта.

- Со слов следователя, которому был задан этот вопрос в Басманном суде, мне известно, что его намеревались поместить в "Лефортово". Это не может быть известно. Это станет известно только после того, как нам завтра это подтвердят или опровергнут. Утром мы свяжемся со следователем, который скажет, отправят ли Михаила в "Лефортово" или нет, - отметил Аснин.

Напомним, в среду, 27 марта, российского политика, Михаила Абызова, арестовали по обвинению в создании преступного сообщества и хищении 4 миллиардов рублей.

Басманный суд Москвы отправил Абызова и других фигурантов дела под арест по ходатайству следствия.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что адвокаты предложили за экс-министра по координации деятельности «Открытого правительства» Михаила Абызова залог в миллиард рублей. Однако российского политика все же арестовали до 25 мая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699570" frameborder="0"></iframe> Михаила Абызова доставили в Басманный суд Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU