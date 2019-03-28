Помпео: США намерены потратить на смену власти в Венесуэле до $500 миллионов

СЕГОДНЯ 03:36 2019-03-28T03:54:37+03:00

Глава американского госдепа заявил, что главная задача Вашингтона — борьба с «пагубным влиянием» России на Каракас

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На смену власти в Венесуэле Соединенные Штаты готовы потратить до полумиллиарда долларов, заявил госсекретарь США Майк Помпео на заседании комитета по ассигнованиям палаты представителей конгресса.

Глава американского внешнеполитического ведомства обосновал бюджетный запрос администрации Дональда Трампа на следующий финансовый год (он начнется 1 октября).

«Бюджетный законопроект запрашивает новые полномочия для поддержки демократической трансформации в Венесуэле, включая перевод до 500 миллионов долларов на счета, предназначенные для иностранной помощи», - приводит слова Помпео РИА Новости.

Кроме того, госсекретарь сказал, что одна из приоритетных задач Вашингтона в Боливарианской республике — борьба с «пагубным влиянием» России.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться из Венесуэлы», и «для этого допустимы любые способы». В ответ в российском МИД посоветовали США выполнить обещания по выводу своих войск из Сирии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689313" frameborder="0"></iframe> Мария Захарова - о кризисе в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU