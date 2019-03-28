2019-03-28T03:54:37+03:00
Политика

Помпео: США намерены потратить на смену власти в Венесуэле до $500 миллионов

Глава американского госдепа заявил, что главная задача Вашингтона — борьба с «пагубным влиянием» России на Каракас
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Госсекретарь США Майк ПомпеоГоссекретарь США Майк ПомпеоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На смену власти в Венесуэле Соединенные Штаты готовы потратить до полумиллиарда долларов, заявил госсекретарь США Майк Помпео на заседании комитета по ассигнованиям палаты представителей конгресса.

Глава американского внешнеполитического ведомства обосновал бюджетный запрос администрации Дональда Трампа на следующий финансовый год (он начнется 1 октября).

«Бюджетный законопроект запрашивает новые полномочия для поддержки демократической трансформации в Венесуэле, включая перевод до 500 миллионов долларов на счета, предназначенные для иностранной помощи», - приводит слова Помпео РИА Новости.

Кроме того, госсекретарь сказал, что одна из приоритетных задач Вашингтона в Боливарианской республике — борьба с «пагубным влиянием» России.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться из Венесуэлы», и «для этого допустимы любые способы». В ответ в российском МИД посоветовали США выполнить обещания по выводу своих войск из Сирии.

Мария Захарова - о кризисе в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Китаянка родила двойню от разных отцов
Британский парламент отверг все альтернативные варианты сделки по Brexit
Причиной аварии лайнера Viking Sky у берегов Норвегии стал низкий уровень масла
Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля на Алеппо
Гуаидо назначил день «свержения» Мадуро
В Тбилиси умер грузинский режиссер и актер Эрекле Бадурашвили
На Украине прогремела серия взрывов на газовой заправке, есть пострадавшие
Boeing усовершенствовал систему маневренности 737 MAX
Захарова ответила на заявление Трампа о том, что «Россия должна убраться из Венесуэлы»
Адвокат Абызова подтвердил, что экс-министра могут отправить в СИЗО "Лефортово"
Эксперт прокомментировал заявление Трампа о том, что военнослужащие России должны покинуть Венесуэлу
В компании Nord Stream 2 опровергли отказ Дании по "Северному потоку-2"
Мэй заявила, что уйдет в отставку в обмен на поддержку соглашения по Brexit
В Сети появилось видео с вертолетом, который потерпел крушение в Казахстане
МИД РФ прокомментировал вердикт суда Литвы по событиям 1991 года
Американские запасы нефти за неделю увеличились на 2,8 млн баррелей