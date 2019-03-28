2019-03-28T04:45:39+03:00
В мире

Китаянка родила двойню от разных отцов

Муж женщины заметил, что один мальчик на него совсем не похож, и тест ДНК подтвердил его подозрения
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
После рождения двойни муж женщины заметил, что один из сыновей совсем на него не похожПосле рождения двойни муж женщины заметил, что один из сыновей совсем на него не похожФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Жительница китайского города Сямынь провинции Фуцзянь была вынуждена признаться в супружеской измене, когда родила двойняшек от разных отцов. Правда выяснилась после ДНК-теста, сообщает издание Strait Herald.

Муж женщины со временем заметил, что один из сыновей совсем на него не похож, заподозрил неладное, и тест ДНК подтвердил его опасения: анализ показал, что он приходится физиологическим отцом только одному младенцу, а второй зачат совсем от другого мужчины.

Неверная жена сначала пыталась отвертеться, даже обвинила супруга в подлоге результатов теста, но в конце концов призналась в измене. Муж заявил, что будет воспитывать только собственного сына.

Стоит отметить, что оплодотворение двух или более яйцеклеток сперматозоидами разных партнеров у людей встречается крайне редко, однако такое иногда случается. Например, как писал сайт kp.ru, очень похожая история произошла в Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за отключения электричества в Венесуэле объявили в четверг очередной выходной
Помпео: США надеются, что НАТО одобрит новые меры против России
Помпео: США намерены потратить на смену власти в Венесуэле до $500 миллионов
Британский парламент отверг все альтернативные варианты сделки по Brexit
Причиной аварии лайнера Viking Sky у берегов Норвегии стал низкий уровень масла
Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля на Алеппо
Гуаидо назначил день «свержения» Мадуро
В Тбилиси умер грузинский режиссер и актер Эрекле Бадурашвили
На Украине прогремела серия взрывов на газовой заправке, есть пострадавшие
Boeing усовершенствовал систему маневренности 737 MAX
Захарова ответила на заявление Трампа о том, что «Россия должна убраться из Венесуэлы»
Адвокат Абызова подтвердил, что экс-министра могут отправить в СИЗО "Лефортово"
Эксперт прокомментировал заявление Трампа о том, что военнослужащие России должны покинуть Венесуэлу
В компании Nord Stream 2 опровергли отказ Дании по "Северному потоку-2"
Мэй заявила, что уйдет в отставку в обмен на поддержку соглашения по Brexit
В Сети появилось видео с вертолетом, который потерпел крушение в Казахстане
МИД РФ прокомментировал вердикт суда Литвы по событиям 1991 года
Американские запасы нефти за неделю увеличились на 2,8 млн баррелей