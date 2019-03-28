Китаянка родила двойню от разных отцов

СЕГОДНЯ 04:01 2019-03-28T04:45:39+03:00

После рождения двойни муж женщины заметил, что один из сыновей совсем на него не похож Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Муж женщины заметил, что один мальчик на него совсем не похож, и тест ДНК подтвердил его подозрения

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Жительница китайского города Сямынь провинции Фуцзянь была вынуждена признаться в супружеской измене, когда родила двойняшек от разных отцов. Правда выяснилась после ДНК-теста, сообщает издание Strait Herald.

Муж женщины со временем заметил, что один из сыновей совсем на него не похож, заподозрил неладное, и тест ДНК подтвердил его опасения: анализ показал, что он приходится физиологическим отцом только одному младенцу, а второй зачат совсем от другого мужчины.

Неверная жена сначала пыталась отвертеться, даже обвинила супруга в подлоге результатов теста, но в конце концов призналась в измене. Муж заявил, что будет воспитывать только собственного сына.

Стоит отметить, что оплодотворение двух или более яйцеклеток сперматозоидами разных партнеров у людей встречается крайне редко, однако такое иногда случается. Например, как писал сайт kp.ru, очень похожая история произошла в Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU