Помпео: США надеются, что НАТО одобрит новые меры против России

СЕГОДНЯ 04:53 2019-03-28T05:03:47+03:00

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Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей конгресса заявил, что Соединенные Штаты надеются вместе с союзниками по НАТО на следующей неделе объявить новые меры против России из-за ситуации на Украине.

Министерская встреча глав МИД стран Североатлантического альянса пройдет в Вашингтоне 3 – 4 апреля.

«Нам нужно сделать больше. Я надеюсь, что на следующей неделе, когда мои коллеги по НАТО будут здесь, мы сможем объявить о новой серии мер, которые мы совместно предпримем, чтобы дать отпор действиям России в Крыму, Азовском море и регионе», - сказал Помпео.

При этом госсекретарь подчеркнул, что вашингтонская администрация продолжит выстраивать свою политику так, чтобы в итоге Крым вернулся в состав Украины, передает РИА Новости.

Напомним, полуостров воссоединился с нашей страной в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации. Однако власти Незалежной до сих пор считают его украинским, а из Киева постоянно звучат планы по «возвращению» Крыма и заверения, что это случится уже совсем скоро.

Однако президент России неоднократно говорил, что ни о каком «возврате» полуострова Украине и речи быть не может: «Народ Крыма принял решение, вопрос исторически закрыт»

ИСТОЧНИК KP.RU