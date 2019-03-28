Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы

СЕГОДНЯ 08:41 2019-03-28T08:41:54+03:00

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал подробности атаки на крупнейшую гидроэлектростанцию страны «Гури», которая стала причиной нового масштабного отключения электроэнергии в стране. По его словам, нападение было совершено снайпером, стрелявшим из винтовки. Как считает политик, это был «наемник, присланный устраивающей госпереворот оппозицией».

«Атака была совершена, безусловно, снайпером при помощи дальнобойной винтовки», - приводит слова главы боливарианской республики издание El Nacional.

При этом, как заметил венесуэльский лидер, у властей «есть доказательства, в том числе пули», использованные при нападении.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший понедельник, 25 марта, в Венесуэле произошло второе за месяц массовое отключение электричества. Обесточены оказались не менее 16 из 23 штатов страны, в том числе и столичный регион.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696035" frameborder="0"></iframe> Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU