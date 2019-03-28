Беглов попросил Медведева выделить средства на развитие социальной сферы

СЕГОДНЯ 10:14 2019-03-28T10:14:09+03:00

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Санкт-Петербург получит из федерального бюджета дополнительные деньги на развитие городских социальных проектов. Таков итог сегодняшней встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Глава региона доложил о проектах, которые запланированы для социального-экономического развития Северной столицы.

По словам Александра Беглова в Петербурге за последние годы сложился дисбаланс между строительством новостроек и социальными объектами, которые должны их обслуживать. То есть, жилые дома есть, и их много, а вот по школам, детсадам и больницам в некоторых районах города совсем грустно.

Александр Беглов обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой оказать содействие в выделении средств на приобретение объектов социальной инфраструктуры: 17 детских садов, 4 школ, 15 офисов врачей общей практики и поликлиник. Для восполнения дефицита обеспечения жителей города жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами, необходимыми для оказания медицинской помощи, требуется 1 миллиард 200 миллионов рублей.

- Это большие средства. Я дам указание Минфину посмотреть источники для того, чтобы подобного рода средства изыскать, - сказал Дмитрий Медведев.

Эксперты отмечают, что врио губернатора продемонстрировал свой серьёзный лоббистский потенциал.

- Сумма в 10 с лишним миллиардов рублей в качестве дополнительного финансирования социальных проектов города - это очень убедительно, - говорит политолог Виктор Потуремский. - Вы же понимаете, что невозможно просто войти в Правительство, попросить денег и тут же получить их. Решение о выделении допфинансирования говорит об убедительности программ по развитию социальной сферы Санкт-Петербурга, о качестве работы команды нового губернатора и целевых показателях, которые Александр Беглов и его помощники добились уже за первые же месяцы.

ИСТОЧНИК KP.RU