Минобороны Казахстана подтвердило гибель 13 военных при крушении вертолета Ми-8

СЕГОДНЯ 10:27 2019-03-28T10:27:05+03:00

Также в ведомстве отметили, что полет проходил «в темное время в непростых метеорологических условиях» [видео]

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В четверг, 28 марта, Минобороны Казахстана подтвердило, что в результате крушения вертолета Ми-8 погибли 13 военных, то есть все, кто находился на борту в момент ЧП.

«При выполнении воинского долга в результате крушения вертолета вооруженных сил Республики Казахстан 27 марта текущего года в ходе учений погибли 13 военнослужащих, находившихся на борту», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте военного ведомства республики.

Также там подчеркивается, что полет проходил «в темное время в непростых метеорологических условиях».

Напомним, как писал сайт kp.ru, крушение вертолета Ми-8 произошло в Казахстане в минувшую среду, 27 марта. Как отмечалось, винтокрылая машина с 13 военнослужащими на борту потерпела крушение в Кызылординской области республики. Известно, что авиасудно выполняло полет по маршруту Актау - Шымкент в рамках военных учений и после своего крушения полностью сгорело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699666" frameborder="0"></iframe> В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны страны.

ИСТОЧНИК KP.RU