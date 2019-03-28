Минобороны Казахстана подтвердило гибель 13 военных при крушении вертолета Ми-8
В четверг, 28 марта, Минобороны Казахстана подтвердило, что в результате крушения вертолета Ми-8 погибли 13 военных, то есть все, кто находился на борту в момент ЧП.
«При выполнении воинского долга в результате крушения вертолета вооруженных сил Республики Казахстан 27 марта текущего года в ходе учений погибли 13 военнослужащих, находившихся на борту», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте военного ведомства республики.
Также там подчеркивается, что полет проходил «в темное время в непростых метеорологических условиях».
Напомним, как писал сайт kp.ru, крушение вертолета Ми-8 произошло в Казахстане в минувшую среду, 27 марта. Как отмечалось, винтокрылая машина с 13 военнослужащими на борту потерпела крушение в Кызылординской области республики. Известно, что авиасудно выполняло полет по маршруту Актау - Шымкент в рамках военных учений и после своего крушения полностью сгорело.
В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны страны.
ИСТОЧНИК KP.RU