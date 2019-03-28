В Подмосковье мужчину задержали в больнице с почти 100 граммами гашиша

СЕГОДНЯ 11:06 2019-03-28T11:06:36+03:00

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В загородной клинике реабилитации имени И.М. Сечина, которая располагается в подмосковной деревне Хмолино, в прикроватной тумбочке одного из пациентов обнаружили 94,7 граммов гашиша.

36-летний неработающий мужчина, у которого была найдена "травка", находился в терапевтическом отделении на стационарном лечение. В настоящее время он доставлен в отделение МВД для выяснения обстоятельств произошедшего, сообщил КП источник в правоохранительных органах.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Подмосковье были задержаны наркобароны с плантацией местного гашиша. Ими оказались двое граждан РФ – 30 и 27 лет. У них было изъято 18 килограммов «травки», расфасованные по 100 граммов. За производство и сбыт наркотиков в крупном размере нарушителям правопорядка грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU