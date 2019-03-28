Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
В четверг, 28 марта, стало известно, что Росстат подвел итоги января и назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами.
Как выяснилось, в целом по России средняя заработная плата в первом месяце текущего года составила 42200 рублей, то есть выросла на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При этом самой высокой среднемесячной зарплатой могут похвастаться работники в сфере добычи полезных ископаемых: в январе каждый из них заработал в среднем 79400 рублей. На второй строчке рейтинга идут финансовая и страховая деятельность - 77300 рублей. Кроме того, прибыльной оказалась и деятельность в области информации и связи – 66200 рублей.
А вот меньше всех в январе этого года получили работники гостиниц и предприятий общественного питания - 27200 рублей, сообщает RT.
Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, в феврале Росстате сообщил, из чего состоят доходы россиян. Как оказалось, происхождение 26% средств граждан властям неизвестны. То есть более четверти доходов населения - черные зарплаты и криминальные деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU