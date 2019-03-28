Стали известны подробности дела Ишаева
В четверг, 28 марта, в силовых структурах рассказали об уголовном деле, фигурантом которого, по некоторым данным, стал бывший полномочный представитель в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Виктор Ишаев. Как стало известно, речь идет о деле о махинациях в лесной отрасли на 10 миллиардов рублей, возбужденном управлением Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Хабаровскому краю.
«Уголовное дело по материалам проверки управления Генпрокуратуры в ДФО было возбуждено УФСБ по Хабаровскому краю», - заявил источник ТАСС.
Сотрудники ФСБ проводят обыски в правительстве Хабаровского края.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг, 28 марта, появилась информация о том, что в Москве задержали человека, который с 1991 по 2009-й возглавлял Хабаровский край, а потом более четырех лет трудился полпредом президента РФ на Дальнем Востоке, - Виктора Ишаева.
А чуть позже выяснилось, что с Ишаевым уже проводятся следственные действия, его допрашивают.
Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов - о задержании Виктора Ишаева.Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU