Москва и Бишкек приняли изменения в соглашение о военной базе РФ в Киргизии
В ходе официального визита президента России Владимира Путина в Киргизию, который проходит в четверг по приглашению его киргизского коллеги Сооронбая Жээнбекова, российская и киргизская стороны приняли протокол с изменениями в соглашение о военной базе РФ.
Официальная церемония подписания прошла в присутствии лидеров двух стран, сообщает РИА Новости.
В октябре 2003 года в Киргизии была открыта российская авиабаза "Кант", основными задачами которой является воздушное прикрытие наземных операций Организации Договора о коллективной безопасности.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в ходе своего визита в Бишкек, Путин намерен провести встречу с лидером Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Основными темами переговоров должны стать развитие двусторонних отношений, а также вопросы интеграции в рамках Евразийского экономического союза.
Кроме того, ожидается, что лидеры двух стран примут участие в российско-киргизской межрегиональной конференции. Также намечено посещение дома-музея писателя Чингиза Айтматова.
ИСТОЧНИК KP.RU