Москва и Бишкек приняли изменения в соглашение о военной базе РФ в Киргизии

СЕГОДНЯ 12:02 2019-03-28T12:02:33+03:00

Данный документ был подписан на официальной церемонии в присутствии лидеров двух стран

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В ходе официального визита президента России Владимира Путина в Киргизию, который проходит в четверг по приглашению его киргизского коллеги Сооронбая Жээнбекова, российская и киргизская стороны приняли протокол с изменениями в соглашение о военной базе РФ.

Официальная церемония подписания прошла в присутствии лидеров двух стран, сообщает РИА Новости.

В октябре 2003 года в Киргизии была открыта российская авиабаза "Кант", основными задачами которой является воздушное прикрытие наземных операций Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в ходе своего визита в Бишкек, Путин намерен провести встречу с лидером Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Основными темами переговоров должны стать развитие двусторонних отношений, а также вопросы интеграции в рамках Евразийского экономического союза.

Кроме того, ожидается, что лидеры двух стран примут участие в российско-киргизской межрегиональной конференции. Также намечено посещение дома-музея писателя Чингиза Айтматова.

ИСТОЧНИК KP.RU