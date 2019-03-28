2019-03-28T11:54:51+03:00
Общество

Эксперт о задержании Ишаева: Теперь ни один коррупционер не может чувствовать себя комфортно

Директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал Радио «Комсомольская правда» ситуацию с экс-главой Хабаровского края [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Экс-губернатор Хабаровского края Виктор ИшаевЭкс-губернатор Хабаровского края Виктор ИшаевФото: Игорь НОВИКОВ
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Директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал «Комсомольской правде» задержание бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. В частности, он заметил, что следственные действия с экс-чиновником связаны с борьбой с коррупцией.

- Связано это с борьбой с коррупцией. Системной, методичной борьбой с коррупцией. Никакого ажиотажа здесь не должно быть, по той простой причине, что маховик репрессий (в хорошем смысле этого слова) наконец заработал. И теперь ни один из коррупционеров не может чувствовать себя комфортно и в безопасности. Это радует, - сказал Мухин, слова которого приводит сайт kp.ru.

Также эксперт выразил уверенность в том, что в ближайшее время последуют новые задержания.

- За этим, я думаю, безусловно, последуют дальнейшие задержания. Дело в том, что незаконная вырубка лесов, в которой, собственно, обвиняется Виктор Ишаев, это дело масштабное, многие регионы задействованы в этом. И мне почему-то кажется, что вопросы к ряду губернаторов возникнут в этой связи у правоохранительных органов и следствия, - добавил директор Центра политической информации.

Напомним, ранее в четверг, 28 марта, стало известно, что в Москве задержали бывшего полпреда в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Виктора Ишаева. При этом ряд изданий связывают задержание экс-чиновника с обысками, которые ранее прошли в правительстве Хабаровского края.

Сотрудники ФСБ проводят обыски в правительстве Хабаровского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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