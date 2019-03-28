2019-03-28T12:21:26+03:00
Политика

Президент Казахстана 3 апреля посетит Россию с официальным визитом

Основным пунктом программы станут переговоры с российским лидером
Марина ВЕНЦОВА
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Касым-Жомарт Токаев. Фото Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАССКасым-Жомарт Токаев. Фото Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3 апреля совершит официальный визит в Российскую Федерацию, который станет первым с момента его вступления в должность.

Основное внимание в ходе визита будет уделено переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

«Повестка дня встречи лидеров Казахстана и России содержит вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте казахского лидера.

По итогам визита, как добавили в пресс-службе, планируется подписание ряда двусторонних документов.

Спикер верхней палаты парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев занял пост президента Казахстана после отставки первого главы республики Нурсултана Назарбаева. Церемония принятия Токаевым присяги состоялась в среду, 20 марта. Ранее сайт кp.ru писал, что Путин поздравил своего казахского коллегу с вступлением в должность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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