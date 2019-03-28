В России возбудили дело об обстреле украинскими силовиками поселка в ЛНР

СЕГОДНЯ 12:23 2019-03-28T12:23:55+03:00

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В четверг, 28 марта, Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении уголовного дела по факту очередного обстрела украинскими силовиками объектов гражданской инфраструктуры.

Как уточнили в СКР, поводом для следственных действий стал случай, произошедший 25 марта. По данным правоохранителей, в тот день украинские военные «произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями в поселке Фрунзе», расположенном на территории Луганской народной республики (ЛНР). Причем без пострадавших тогда не обошлось: травмы получила 81-летняя мирная жительница.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также должностных лиц из числа украинских военнослужащих, причастных к их совершению», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СКР.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что ВСУ в начале текущей недели обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU