В России возбудили дело об обстреле украинскими силовиками поселка в ЛНР
В четверг, 28 марта, Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении уголовного дела по факту очередного обстрела украинскими силовиками объектов гражданской инфраструктуры.
Как уточнили в СКР, поводом для следственных действий стал случай, произошедший 25 марта. По данным правоохранителей, в тот день украинские военные «произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями в поселке Фрунзе», расположенном на территории Луганской народной республики (ЛНР). Причем без пострадавших тогда не обошлось: травмы получила 81-летняя мирная жительница.
«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также должностных лиц из числа украинских военнослужащих, причастных к их совершению», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СКР.
Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что ВСУ в начале текущей недели обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР.
ИСТОЧНИК KP.RU
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