Медведев о мандате Алферова в Госдуме: «Еду в ЦИК подавать заявление об отказе»

СЕГОДНЯ 12:41 2019-03-28T12:41:24+03:00

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Глава красноярского отделения КПРФ Петр Медведев отказался от освободившегося после смерти академика Жореса Алфёрова мандата депутата Госдумы. ЦИК теперь может передать мандат следующему кандидату в той же группе – 68-летнему экс-депутату от КПРФ, ныне ректору Московского инновационного университета Михаилу Берулаве.

«Я еду в ЦИК подавать заявление об отказе, - заявил Медведев агентству ТАСС. - Речь идет о том, что решением президиума ЦК партии мандат должен быть у Грудинина. Берулава тут ни при чем».

Напомним, изначально президиум ЦК КПРФ собирался передавать вакантный мандат экс-кандидату в президенты России Павлу Грудинину. 21 марта Центральная избирательная комиссия отказала в передаче мандата. В рамках законодательства ЦИК вынес решение в пользу первого человека в региональной группе, которая не получила мандат после выборов: им стал депутат заксобрания Красноярского края, лидер регионального отделения КПРФ Петр Медведев.

Как пояснила агентству ТАСС секретарь ЦИК Майя Гришина, если Медведев откажется принять мандат, ЦИК передаст его следующему кандидату в той же группе: экс-депутату от КПРФ Михаилу Берулаве. Он шел вторым после Медведева в Красноярско-хакасской региональной группе, которая не получила мандат после думских выборов 2016 года. Берулава ранее занимал пост зампредседателя комитета по образованию и науке в Госдуме шестого созыва, сейчас он является ректором Московского инновационного университета.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что причиной смерти депутата КПРФ Жореса Алферова стала сердечно-легочная недостаточность. Напомним, что о смерти лауреата Нобелевской премии по физике стало известно 1 марта. Академик скончался, не дожив всего несколько недель до своего 89-летия.

ИСТОЧНИК KP.RU