Мужчина подорвал себя у здания полицейского участка в Китае
Неизвестный мужчина взорвал самодельное взрывное устройство в здании полицейского участка в городе Шэньян на северо-востоке Китая. В результате чрезвычайного происшествия двое полицейских и один гражданский получили травмы.
Сам преступник скончался на месте случившегося, сообщает китайское издание Global Times. В настоящий момент полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
Ранее сайт kp.ru писал, что на химическом заводе в китайской провинции Цзянсу произошел взрыв. Он был такой силы, что в домах в радиусе пяти километров выбило стекла. Спустя некоторое время сейсмологи зафиксировали колебания земной поверхности, магнитудой 2,2.
В результате инцидента 47 погибли, 640 пострадали. Из числа пострадавших, которые обратились в больницу, 90 человек получили сильные травмы, медики пока не берутся делать прогнозы по их состоянию.
ИСТОЧНИК KP.RU