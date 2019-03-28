Мужчина подорвал себя у здания полицейского участка в Китае

СЕГОДНЯ 13:57 2019-03-28T13:57:47+03:00

Три человека пострадали в результате взрыва возле здания полицейского участка в Китае Фото: REUTERS

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Неизвестный мужчина взорвал самодельное взрывное устройство в здании полицейского участка в городе Шэньян на северо-востоке Китая. В результате чрезвычайного происшествия двое полицейских и один гражданский получили травмы.

Сам преступник скончался на месте случившегося, сообщает китайское издание Global Times. В настоящий момент полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Ранее сайт kp.ru писал, что на химическом заводе в китайской провинции Цзянсу произошел взрыв. Он был такой силы, что в домах в радиусе пяти километров выбило стекла. Спустя некоторое время сейсмологи зафиксировали колебания земной поверхности, магнитудой 2,2.

В результате инцидента 47 погибли, 640 пострадали. Из числа пострадавших, которые обратились в больницу, 90 человек получили сильные травмы, медики пока не берутся делать прогнозы по их состоянию.

ИСТОЧНИК KP.RU