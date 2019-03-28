Аэрофлот назвал главные новинки летнего расписания

СЕГОДНЯ 13:39 2019-03-28T13:39:00+03:00

Авиакомпания переходит на летнее расписание с 31 марта по 26 октября 2019 года

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Главное событие летнего сезона — открытие двух внутренних маршрутов: Краснодар — Симферополь и Волгоград — Сочи. Ежедневные полеты на них запланированы с 1 июня по 1 октября. Компания выполняет задачу государственной важности — устанавливает прямое авиасообщение между регионами, минуя Москву.

Появятся и два новых рейса в Европу. С 1 июня Аэрофлот будет выполнять пять рейсов в неделю в Марсель и30000.0000 четыре раза в неделю – на Пальма-де-Майорку.30000.0000

В летнем сезоне возобновляются традиционные «курортные» рейсы: в Геленджик, Ираклион (о. Крит, Греция) и Сплит (Хорватия). На других летних маршрутах Аэрофлот увеличит частоту рейсов: в Анапу — с 21 до 35 в неделю, в Симферополь — с 28 до 84, в Сочи — с 70 до 77. Заметно увеличится количество рейсов и в другие города России, СНГ и Европы.

На одном из стратегически важных транзитных направлений между Европой и Азией — в Сеул — Аэрофлот будет летать с 1 июня в два раза чаще — 14 раз в неделю. А в Пекин увеличит количество рейсов с 14 до 21 в неделю.

Географию полетов Аэрофлота дополнят и дочерние авиакомпании «Россия» , «Аврора» и «Победа».Всего в летнем расписании 2019 года группа Аэрофлот будет выполнять собственные регулярные полеты по 358 маршрутам (296 из них не повторяются) в 57 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU