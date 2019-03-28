2019-03-28T14:28:58+03:00
Происшествия

Шесть человек выпрыгнули из окон горящей высотки в Бангладеше

Сейчас пожар пытаются потушить при помощи вертолетов [видео]
Алия КАМИЕВА
Поделиться:
Последствия пожара.Последствия пожара.Фото: YouTube
Изменить размер текста:

В столице Бангладеша Дакке горит 19-этажное здание. Чтобы выжить, люди выпрыгивают из окон здания.

По информации издания, из окон горящей высотки уже выпрыгнули шесть человек. Для оказания медицинской помощи их незамедлительно доставили в больницу. Кроме этого, чтобы спастись, жители спускаются по лестнице с внешней стороны здания, сообщает британская газета Daily Star.

Сильный пожар произошел в Бангладеше, шесть человек выпрыгнули из окон горящего здания.

Сейчас пожар пытаются потушить при помощи вертолетов. Спасательные службы также продолжают проводить эвакуацию людей из горящего здания. Причина возгорания еще не установлена.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что сегодня, 28 марта, в городе Балашиха по улице Носовихинское шоссе начался пожар в ресторане быстрого питания «Бургер Кинг». Как сообщает источник «Комсомольской правды», пламя возникло по причине короткого замыкания в проводке. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В России собираются создать «мощное» законодательство по кибербезопасности
Бавария официально объявила о трансфере Люки Эрнандеса за 85 миллионов евро
ЕСПЧ не принял к рассмотрению жалобу Кокорина
Эксперт предположил, что Дания все же пустит по своей территории «Северный поток -2»
Лавров проведет переговоры с главой МИД Абхазии 1 апреля в Москве
Захарова: Российские военные останутся в Венесуэле столько, сколько понадобится Каракасу
Мужчина подорвал себя у здания полицейского участка в Китае
В Кремле объяснили присутствие российских военных в Венесуэле
В Германии дали высокую оценку новой Lada 4x4 Vision
ЕС запретил пластиковые стаканы, ватные палочки и десятки других предметов из пластмассы
Аэрофлот назвал главные новинки летнего расписания
Захарова не исключила, что США могут использовать остров Кюрасао для агрессии против Венесуэлы
Захваченное мигрантами судно перехвачено и доставлено в порт Мальты
Фото пожара в «Бургер Кинге» в Балашихе: Сгорел потолок и мебель, но уцелела бумажная корона
ВТБ инвертирует $180 миллионов в разработку золотодобычи в Киргизии
В Дагестане задержан член банды, причастной к взрывам в московском метро в 2010 году
Россия и Киргизия объявили 2020 год перекрестным
Медведев о мандате Алферова в Госдуме: «Еду в ЦИК подавать заявление об отказе»
Путин назвал военную базу РФ в Киргизии важным фактором стабильности в Центральной Азии
После крушения вертолета в Казахстане возбудили уголовное дело
В России возбудили дело об обстреле украинскими силовиками поселка в ЛНР
Президент Казахстана 3 апреля посетит Россию с официальным визитом
За 2018 год россияне почти в два раза превысили норму потребления сахара
Москва и Бишкек приняли изменения в соглашение о военной базе РФ в Киргизии
Эксперт о задержании Ишаева: Теперь ни один коррупционер не может чувствовать себя комфортно
Стали известны подробности дела Ишаева
В Гватемале в аварии погибли более 30 человек