Шесть человек выпрыгнули из окон горящей высотки в Бангладеше

СЕГОДНЯ 14:28 2019-03-28T14:28:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В столице Бангладеша Дакке горит 19-этажное здание. Чтобы выжить, люди выпрыгивают из окон здания.

По информации издания, из окон горящей высотки уже выпрыгнули шесть человек. Для оказания медицинской помощи их незамедлительно доставили в больницу. Кроме этого, чтобы спастись, жители спускаются по лестнице с внешней стороны здания, сообщает британская газета Daily Star.

Сильный пожар произошел в Бангладеше, шесть человек выпрыгнули из окон горящего здания.

Сейчас пожар пытаются потушить при помощи вертолетов. Спасательные службы также продолжают проводить эвакуацию людей из горящего здания. Причина возгорания еще не установлена.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что сегодня, 28 марта, в городе Балашиха по улице Носовихинское шоссе начался пожар в ресторане быстрого питания «Бургер Кинг». Как сообщает источник «Комсомольской правды», пламя возникло по причине короткого замыкания в проводке. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU