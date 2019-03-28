Лавров проведет переговоры с главой МИД Абхазии 1 апреля в Москве

СЕГОДНЯ 14:22 2019-03-28T14:22:13+03:00

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По приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Москву с официальным визитом прибудет глава абхазского МИД Дауром Кове, в ходе которого 1 апреля два министра обсудят двусторонние отношения и укрепления международных позиций Абхазии. Соответствующие заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг, 28 марта.

«С 31 марта по 2 апреля министр иностранных дел Республики Абхазия посетит Москву с рабочим визитом. Этот визит осуществляется по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В ходе российско-абхазских переговоров 1 апреля состоится обмен мнениями по ключевым вопросам повестки двусторонних отношений, а также по тематике укрепления международных позиций Абхазии», - сказала Захарова.

Стороны обсудят и вопрос совершенствования внешнеполитического взаимодействия на площадке Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

Напомним, по итогам прошлой женевской дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье, МИД РФ обратило внимание на заявления госсекретаря США Майка Помпео и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о поддержке вступления Грузии в НАТО, которые в Москве назвали провокационными.

ИСТОЧНИК KP.RU