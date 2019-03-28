Эксперт предположил, что Дания все же пустит по своей территории «Северный поток -2»

СЕГОДНЯ 14:31 2019-03-28T14:31:38+03:00

Эксперт предположил, что Дания все же даст согласие на проект "Северный поток - 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее «Нафтогаз» заявил, что страна отказалась давать разрешение на строительство, но эту информацию не подтвердили

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Украина ждет решения от Дании, разрешит ли страна проводить на своей территории «Северный поток - 2». Ранее в «Нафтогазе» заявили, что было принято решение отказать, но позже эти данные не подтвердили ни в «Газпроме», ни в Датском энергетическом агентстве.

Единственное, что имеет место быть – это запрос Дании на включение в экологическую оценку вариант маршрута в датской экономической зоне, которая располагается к югу от острова Борнхольм.

- На страну сейчас будет оказываться большое давление. С одной стороны европейцы, которые принципиально поддерживают проект, с другой стороны США и восточноевропейские страны, которые выступают противниками. Обстоятельства указывают на то, что Дания все же согласится на строительство, - отметил ИА «НСН» президент Российского газового союза Сергей Чижов.

Сайт kp.ru писал, что в августе прошлого года Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут строительства газопровода "Северный поток — 2" в Дании, также ожидая согласования заявки на первый, основной маршрут. Якобы именно этот документ был отклонен.

Позже оператор проекта «Северный поток-2» - компания Nord Stream 2 AG опровергла данное сообщение, отметив, что энергетическое агентство Дании (DEA) не отклоняло ни одну из двух заявок Nord Stream 2 на получение разрешения на строительство проекта, обе из них остаются в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU