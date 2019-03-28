Бавария официально объявила о трансфере Люки Эрнандеса за 85 миллионов евро
После вылета из 1/8 Лиги Чемпионов «Атлетико» и «Бавария» решили радикально обновить свои основные составы.
В частности, «Атлетико» уже продали одного из своих защитников - Люку Эрнандеса в мюнхенский клуб.
Бавария согласовала с Эрнанадесом шестилетний контракт, который вступит в силу с 1 июля. Сумма трансфера составила 85 миллионов евро, а личный контракт футболиста 75 миллионов евро на шесть лет.
С зарплатой в 13 миллионов евро в год Эрнандес стал одним из самых высокооплачиваемых игроков в «Баварии».
Сейчас самая высокая зарплата у Роберта Левандовски – 17 миллионов в год, далее идут Томас Мюллер, Джером Боатенг и Мануэль Нойер – по 16 миллионов за сезон, Эрнанадес идет на одной строчке с ними.
Так же, в летнее трансферное окно, ряды «Баварии» могут пополниться игроком итальянской Серии А.
Как сообщает Il Mattino, ряды «мюнхенцев» могут пополниться и защитником "Наполи" Калиду Кулибали.
По сведениям источника, 27-летний сенегалец является ключевой трансферной целью мюнхенского гранда. Руководство "Баварии" намерено выложить за центр-бека порядка 110 млн евро.
«Атлетико» же рискует распрощаться со своим капитаном Диего Годином, который может уйти в миланский «Интер», и с Филиппе Луисом, который, по слухам, станет «свободным агентом».
В обоих клубах грядут большие перемены перед летним турниром «Кубка Чемпионов» в США.
ИСТОЧНИК KP.RU