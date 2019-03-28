Бавария официально объявила о трансфере Люки Эрнандеса за 85 миллионов евро

СЕГОДНЯ 14:43 2019-03-28T14:43:07+03:00

С зарплатой в 13 миллионов евро в год Эрнандес стал одним из самых высокооплачиваемых игроков в «Баварии». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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После вылета из 1/8 Лиги Чемпионов «Атлетико» и «Бавария» решили радикально обновить свои основные составы.

В частности, «Атлетико» уже продали одного из своих защитников - Люку Эрнандеса в мюнхенский клуб.

Бавария согласовала с Эрнанадесом шестилетний контракт, который вступит в силу с 1 июля. Сумма трансфера составила 85 миллионов евро, а личный контракт футболиста 75 миллионов евро на шесть лет.

С зарплатой в 13 миллионов евро в год Эрнандес стал одним из самых высокооплачиваемых игроков в «Баварии».

Сейчас самая высокая зарплата у Роберта Левандовски – 17 миллионов в год, далее идут Томас Мюллер, Джером Боатенг и Мануэль Нойер – по 16 миллионов за сезон, Эрнанадес идет на одной строчке с ними.

Так же, в летнее трансферное окно, ряды «Баварии» могут пополниться игроком итальянской Серии А.

Как сообщает Il Mattino, ряды «мюнхенцев» могут пополниться и защитником "Наполи" Калиду Кулибали.

По сведениям источника, 27-летний сенегалец является ключевой трансферной целью мюнхенского гранда. Руководство "Баварии" намерено выложить за центр-бека порядка 110 млн евро.

«Атлетико» же рискует распрощаться со своим капитаном Диего Годином, который может уйти в миланский «Интер», и с Филиппе Луисом, который, по слухам, станет «свободным агентом».

В обоих клубах грядут большие перемены перед летним турниром «Кубка Чемпионов» в США.

ИСТОЧНИК KP.RU