ЕСПЧ не принял к рассмотрению жалобу Кокорина
В четверг, 28 марта, стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу российского футболиста Александра Кокорина, который стал фигурантом уголовного дела после двух драк в Москве. По некоторым данным, Страсбургский суд отказался рассматривать заявление из-за нарушения правил его подачи и оформления.
«Обращаем ваше внимание на то, что данное заявление не было рассмотрено судом из-за несоблюдения требований правила 47 регламента суда», - цитирует заявление ЕСПЧ ТАСС.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее адвокаты игрока футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина подали жалобу в Европейский суд по правам человека на избрание ему меры пресечения в виде ареста. Как тогда заверили защитники спортсмена, их клиент содержится в СИЗО в угрожающих здоровью условиях.
Кокорина к суду пришли поддержать два поклонника.Александр РОГОЗА
ИСТОЧНИК KP.RU
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