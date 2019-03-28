2019-03-28T14:38:48+03:00
Общество

ЕСПЧ не принял к рассмотрению жалобу Кокорина

Суд отказался рассматривать заявление из-за неправильного оформления [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Игрок футбольного клуба «Зенит» Александр КокоринИгрок футбольного клуба «Зенит» Александр КокоринФото: Михаил ФРОЛОВ
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В четверг, 28 марта, стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу российского футболиста Александра Кокорина, который стал фигурантом уголовного дела после двух драк в Москве. По некоторым данным, Страсбургский суд отказался рассматривать заявление из-за нарушения правил его подачи и оформления.

«Обращаем ваше внимание на то, что данное заявление не было рассмотрено судом из-за несоблюдения требований правила 47 регламента суда», - цитирует заявление ЕСПЧ ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее адвокаты игрока футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина подали жалобу в Европейский суд по правам человека на избрание ему меры пресечения в виде ареста. Как тогда заверили защитники спортсмена, их клиент содержится в СИЗО в угрожающих здоровью условиях.

Кокорина к суду пришли поддержать два поклонника.Александр РОГОЗА

ИСТОЧНИК KP.RU

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