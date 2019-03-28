В России собираются создать «мощное» законодательство по кибербезопасности

СЕГОДНЯ 14:46 2019-03-28T14:46:11+03:00

Первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности указал на необходимость иметь серьезные международные соглашения по вопросу борьбы с кибертерроризмом

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Россия намерена разработать комплекс предложений для создания мощного законодательства по защите своих информационных систем и готова сотрудничать в сфере противодействия кибертерроризму с другими государствами сделал. Соответствующие заявление сделал первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, председатель комиссии по законодательным предложениям в сфере кибербезопасности Владимир Кожин.

«До конца 2019 года Россия разработает комплекс предложений в законодательной сфере по борьбе с киберпреступностью», - сказал он на встрече с военными атташе иностранных государств.

Кожин указал на важность разработать «мощное законодательство по защите своих информационных систем» для противодействия киберпреступности. «И мы это сделаем», - сказал он.

Парламентарий отметил готовность России предложить международное сотрудничество в сфере противодействия кибертерроризму. По его словам, необходимо иметь «очень серьезные международные соглашения и соглашения с другими государствами». «Мы готовы предложить международное сотрудничество в этой сфере», - заявил сенатор.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о концепции сервисную модель информационной безопасности, которую директор МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин предложил сибирскому бизнесу.

ИСТОЧНИК KP.RU