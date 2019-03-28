2019-03-28T15:00:10+03:00
Наука

Ученые научились соединять разорванный спинной мозг

Специалисты провели успешные операции собакам и обезьяне
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые провели успешные опыты по соединению спинного мозгаУченые провели успешные опыты по соединению спинного мозгаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Итальянский хирург Серджио Канаверо и нейрохирург из университета Харбина Жень Сяопин смогли соединить разорванный спинной мозг. Специалисты объявили, что их опыты на животных прошли успешно.

Специалисты взялись помочь нескольким собакам и обезьяне, у которых был полностью разорван спинной мозг. Ранее ученым не удавалось соединить мозг никакими средствами, и пострадавшие после такой травмы оставались парализованными. Однако операции Канаверо и Сяопина завершились успешно, специалистам впервые в истории опытов удалось вернуть животным подвижность, пишет сайт «Свободная пресса».

Напомним, Серджио Канаверо в 2015 году заявил о запуске проекта, в рамках которого специалисты пересадят голову добровольца на тело донора. Для этого ученым предстоит соединить спинной мозг с головным. Эта процедура называется «протокол GEMINI», пишет «Федеральное агентство новостей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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