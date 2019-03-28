В МИД Белоруссии заявили, что не намерены вступать в ЕС

СЕГОДНЯ 15:09 2019-03-28T15:09:09+03:00

В МИД Белоруссии заявили об отсутствии намерения вступать в ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Европейский Союз должен рассматривать Белоруссию как соседа, а не как страну кандидата на вступление в ЕС. Соответствующие заявление сделал замминистра иностранных дел республики Олег Кравченко на семинаре «Переосмысление суверенитета в современном мире», в четверг, 28 марта.

«Евросоюзу следует рассматривать нас как соседа, а не как страну, которая хочет вступить в ЕС. У нас пока такого желания нет», - заявил он.

Кравченко также коснулся темы независимости Белоруссии, подчеркнув, что «и через десять лет страна останется суверенной».

Ранее официальные представители Белоруссии и президент республики Александр Лукашенко неоднократно заявляли об отсутствии намерений вступить в ЕС и НАТО.

Отметим, что в феврале этого года Евросоюз решил продлить санкции в отношении Белоруссии, в том числе эмбарго на поставки оружия и оборудования, которое возможно использовать для внутренних репрессий. Также Европейский Союз решил продлить ограничительные меры в отношении четырех физических лиц, которые, по мнению Брюсселя, причастны к исчезновению нескольких оппозиционеров.

ИСТОЧНИК KP.RU