В МИД Белоруссии заявили, что не намерены вступать в ЕС
Европейский Союз должен рассматривать Белоруссию как соседа, а не как страну кандидата на вступление в ЕС. Соответствующие заявление сделал замминистра иностранных дел республики Олег Кравченко на семинаре «Переосмысление суверенитета в современном мире», в четверг, 28 марта.
«Евросоюзу следует рассматривать нас как соседа, а не как страну, которая хочет вступить в ЕС. У нас пока такого желания нет», - заявил он.
Кравченко также коснулся темы независимости Белоруссии, подчеркнув, что «и через десять лет страна останется суверенной».
Ранее официальные представители Белоруссии и президент республики Александр Лукашенко неоднократно заявляли об отсутствии намерений вступить в ЕС и НАТО.
Отметим, что в феврале этого года Евросоюз решил продлить санкции в отношении Белоруссии, в том числе эмбарго на поставки оружия и оборудования, которое возможно использовать для внутренних репрессий. Также Европейский Союз решил продлить ограничительные меры в отношении четырех физических лиц, которые, по мнению Брюсселя, причастны к исчезновению нескольких оппозиционеров.
ИСТОЧНИК KP.RU